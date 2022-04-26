В конфликты из-за кондиционеров на работе вступают 32% петербуржцев

Однако большинство (53%) утверждают, что конфликтов из-за температуры в рабочем помещении у них не возникает.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 32% офисных работников из Петербурга пожаловались на споры, связанные с работой кондиционеров. Однако большинство (53%) утверждают, что конфликтов из-за температуры в рабочем помещении у них не возникает.

В то же время 15% опрошенных отметили, что их офисы не оборудованы климатической техникой. Женщины чаще вступают в конфликты из-за кондиционеров: 34% из них сообщили о разногласиях в коллективе, в то время как среди мужчин этот показатель составил 30%.

Сотрудники старше 45 лет чаще сообщают о подобных ситуациях по сравнению с более молодыми коллегами. Разногласия, вызванные климатическими условиями в офисе, затрагивают 35% работников с высшим образованием и 29% обладателей среднего профессионального образования. Жители Петербурга с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей чаще упоминали о перепалках из-за кондиционеров, чем те, чей заработок ниже.

Ранее мы сообщили о том, что ,ольшинство петербуржцев не готовы уволиться вслед за своим начальником.

Фото: Magnific (lifeforstock)