Белоснежный гроб и слёзы подруг: как Петербург простился с моделью в Белграде

Подруги организовали трансляцию прощания.

В Белграде прошла церемония прощания с 27-летней моделью из Петербурга Людмилой Турковой, убитой гражданином Турции. Траурное мероприятие состоялось на кладбище в районе Лешче и началось с отпевания, которое провёл православный священник. Тело девушки находилось в белоснежном гробу среди мраморных плит, рядом стояла её фотография. На церемонию приехала мама погибшей и несколько подруг, остальные смотрели прямую трансляцию.

По данным "КП-Петербург", после отпевания трансляция прервалась. Ранее подруги сообщали, что тело Людмилы кремируют. На организацию прощания, перевозку праха, покупку урны, таблички и места в колумбарии требуется около 8 тыс. евро. Поминки также планируют провести в России только для близких.

Людмила приехала в Сербию на отдых и пропала 25 июля после того, как отправилась в клуб. Там она познакомилась с 25-летним турком, который уговорил её поехать к нему в съёмную квартиру в районе Борча. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как наутро мужчина вынес из подъезда чемодан с телом девушки и сбросил его в канал Визель. Через несколько дней труп нашли с помощью поисковой собаки. Убийцу задержали в аэропорту, он не признал вину и находится в СИЗО.

Фото: Telegram/"Сборы для Турковой Людмилы"