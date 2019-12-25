Вакантность в гибких офисах Петербурга достигла 20%

Несмотря на рост свободных площадей, стоимость аренды продолжает увеличиваться.

Доля свободных площадей в сегменте гибких офисов (коворкингов и сервисных офисов) Санкт-Петербурга увеличилась до 20%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании NF GROUP. С начала года вакантность выросла на 5 процентных пунктов.

Несмотря на рост свободных площадей, стоимость аренды продолжает увеличиваться. Средневзвешенная ставка за фиксированное рабочее место поднялась на 10% и достигла 29,8 тыс. рублей, а за нефиксированное – на 8%, до 23 тыс. рублей. По данным аналитиков, рост цен связан с изменением структуры предложения и стремлением операторов компенсировать растущие операционные расходы.

На начало октября 2026 года в городе функционирует 61 гибкое офисное пространство, предлагающее 12 тысяч рабочих мест на общей площади 74 тысячи квадратных метров. На этот сегмент приходится 1,7% от общего объема рынка качественных офисов Петербурга. По итогам третьего квартала 82% предложения находится под управлением сетевых операторов.

Эксперты отмечают, что рынок гибких офисов следует общей тенденции классического офисного сегмента. Платежеспособный спрос остается ограниченным: компании стараются сокращать издержки и экономят на аренде.

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