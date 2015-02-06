Петербург прощается с легендой паралимпийского движения Владимиром Дьячковым

Губернатор Беглов выразил соболезнования, отметив вклад Дьячкова в развитие адаптивного спорта в Петербурге.

В Санкт-Петербурге, 11 июля, скончался Владимир Дьячков - основатель и бессменный капитан одной из первых российских команд баскетболистов-колясочников "БасКИ". На протяжении 15 лет он руководил коллективом, сделав значительный вклад в развитие адаптивного спорта в Северной столице.

Губернатор Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким Дьячкова, подчеркнув его роль в помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ушел из жизни Владимир Дьячков - один из инициаторов развития адаптивного спорта в нашем городе. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам. Владимир Геннадьевич помог многим людям с ограниченными возможностями здоровья обрести веру в себя и найти путь в спорт. Губернатор Александр Беглов

Дьячков, бывший военный лётчик-истребитель, после полученной в 1976 году травмы не только смог адаптироваться к новым условиям жизни, но и стал общественным деятелем, журналистом и спортивным организатором. Он окончил два вуза, основал газету для инвалидов и стоял у истоков создания ленинградского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Ранее народная артистка РФ Галина Карелина скончалась в возрасте 94 лет.

Фото: "БасКИ"/ВК