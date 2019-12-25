Народная артистка РФ Галина Карелина скончалась в возрасте 94 лет

Творческий путь Карелиной отмечен созданием свыше шестидесяти запоминающихся образов.

Александринский театр объявил о кончине народной артистки России Галины Карелиной, скончавшейся 9 июля в возрасте 94 лет. Информация о причинах ухода актрисы из жизни не предоставляется общественности. Церемония прощания с Галиной Михайловной будет объявлена позднее.

Карелина родилась 18 июня 1931 года. Свою творческую деятельность она начала в 1956 году, поступив в состав труппы Александринского театра сразу после выпуска из Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского. Артистка посвятила театру шестьдесят девять лет своей жизни.

Творческий путь Карелиной отмечен созданием свыше шестидесяти запоминающихся образов. Среди знаковых ролей: роль Ольги в спектакле "Годы странствий" (1959), Донны Анны в постановке "Маленькие трагедии" (1962), Юлии Тугиной в пьесе "Последняя жертва" (1971). Партнерами Карелиной на сцене становились выдающиеся актеры, среди которых народные артисты Советского Союза Василий Меркурьев, Николай Черкасов, Юрий Толубеев и другие известные мастера сцены.

Ранее мы сообщили о том, что умер актер Майкл Мэдсен.

Фото: Пресс-служба Александринского театра