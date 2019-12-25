Умер актер Майкл Мэдсен

По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Американский киноактер Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на его менеджера.

По предварительным данным, у Мэдсена остановилось сердце. Он скончался 3 июля в своем доме в Малибу. Точные причины смерти устанавливают.

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года. Он получил наибольшую известность благодаря работе с режиссером Квентином Тарантино. Актер снимался в фильмах "Бешеные псы", "Убить Билла", "Город Грехов" и "Омерзительная восьмерка.

Ранее мы сообщали, что футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП.

Фото: gettyimages.com