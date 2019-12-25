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Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП
Сегодня, 11:18
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Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП

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Автомобиль 28-летнего игрока вылетел с дороги и загорелся.

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в ДТП. Об этом сообщает издание Marca.

Трагедия произошла утром 3 июля в ипанской провинции Самора. Автомобиль 28-летнего игрока вылетел с дороги и загорелся. Вместе с ним в машине также находился младший брат Андре. Он также погиб в аварии.

Диогу Жота играл в "Ливерпуле" с 2020 года. В составе команды полузащитник стал чемпионом Англии. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

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Фото: liverpoolfc.com

Теги: диогу жота, дтп, смерть, фк ливерпуль
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Происшествия,

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