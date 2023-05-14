По данным СМИ, артистка скончалась во сне от острой сердечной недостаточности.

В возрасте 80 лет умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Тенякова скончалась в ночь на 18 июня. По данным СМИ, артистка скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. В театре выразили соболезнования родным и близким Теняковой. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Она работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола и БДТ, а после переехала в Москву. Тенякова также снималась в кино. Самой известной ее ролью стала баба Шура в комедии "Любовь и голуби".

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Фото: скриншот из фильма "Любовь и голуби"