Умер композитор Евгений Дога

Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне онкологии.

Советский композитор Евгений Дога умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Давидович в соцсетях.

Информацию о смерти музыканта также подтвердили в Министерстве культуры Молдавии. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне онкологии. Отмечается, что Дога боролся с этой болезнью более 20 лет. Он также страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра. Он получил известность благодаря своим музыкальным произведениям в различных жанрах и стилях. Композитор написал музыку к более чем 200 фильмам, в том числе к культовой картине "Мой ласковый и нежный зверь".

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Фото: ВК / Евгений Дога. Официальное сообщество