Умер "русский голос" Энтони Хопкинса Рудольф Панков

Российскому актеру дубляжа было 87 лет.

В возрасте 87-ми лет скончался российский актер дубляжа Рудольф Панков. Сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале "Русский дубляж" 18 апреля.

Рудольф Николаевич подарил "русский голос" множеству известных зарубежных актеров. Он озвучивал речь Эркюля Пуаро, Энтони Хопкинса, а также Томми ли Джонса в российском дубляже. Именно его голосом говорит отец Рона Уизли по франшизе "Гарри Поттер".

За всю жизнь Рудольф Панков участвовал в озвучке свыше 800 проектов. Его последним фильмом, где он выступал в качестве актера дубляжа, была "Чудо-женщина".

Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова. Русский дубляж

Ранее мы сообщали, что канадский актер Райан Гослинг снимется в новом фильме популярной франшизы "Звездные войны". Об этом сообщил режиссер Шон Леви на мероприятии Star Wars Celebration.

Фото: Википедия / Ssmith, woodenhouse.ru