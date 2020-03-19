Райан Гослинг снимется в новом фильме "Звездных войн"

Мировая премьера намечена на 28 мая 2027 года.

Канадский актер Райан Гослинг нимется в новом фильме популярной франшизы "Звездные войны". Об этом сообщил режиссер Шон Леви на мероприятии Star Wars Celebration.

Гослинг появится в фильме, получившем название Starfighter. Сюжет развернется спустя пять лет после девятого эпизода франшизы. Производство картины стартует этой осенью. Мировая премьера намечена на 28 мая 2027 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Видео: YouTube / Star Wars