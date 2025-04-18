Вышел новый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги"

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Режиссером картины выступил Мэтт Шекман.
Фильм станет первым проектом шестой фазы киновселенной Marvel и расскажет об известной команде супергероев, получивших свои силы в результате неудачного полета в космос. Действие картины развернется в альтернативном ретрофутуристичном Нью-Йорке 1960-х годов.
В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и другие. Мировая премьера состоится 25 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз"
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все