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Вышел трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз"

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Мировая  премьера состоится 29 августа.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз". Режиссером картины выступил Джей Роуч.

Фильм является ремейком оригинальной истории, вышедшей в 1999 году. В центре сюжета окажется пара, живущая на калифорнийском побережье. Они сильно влюблены друг в друга, но вскоре между ними нарастает напряжение.

В главных ролях сыграли Бенедикт Камбербэтч и Оливия колман. Мировая  премьера состоится 29 августа.

Ранее Marvel представила финальный трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: searchlight pictures, мелодрама, супруги роуз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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