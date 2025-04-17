Вышел трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз"

Мировая премьера состоится 29 августа.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз". Режиссером картины выступил Джей Роуч.

Фильм является ремейком оригинальной истории, вышедшей в 1999 году. В центре сюжета окажется пара, живущая на калифорнийском побережье. Они сильно влюблены друг в друга, но вскоре между ними нарастает напряжение.

В главных ролях сыграли Бенедикт Камбербэтч и Оливия колман. Мировая премьера состоится 29 августа.

Ранее Marvel представила финальный трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: YouTube / SPORTSNET