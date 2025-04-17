Вышел трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз"

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер комедийной мелодрамы "Супруги Роуз". Режиссером картины выступил Джей Роуч.
Фильм является ремейком оригинальной истории, вышедшей в 1999 году. В центре сюжета окажется пара, живущая на калифорнийском побережье. Они сильно влюблены друг в друга, но вскоре между ними нарастает напряжение.
В главных ролях сыграли Бенедикт Камбербэтч и Оливия колман. Мировая премьера состоится 29 августа.
Ранее Marvel представила финальный трейлер фильма "Громовержцы".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все