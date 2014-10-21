Мировая премьера состоится 2 мая.

Киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Громовержцы". Режиссером картины выступил Джейк Шрейер.

Сюжет расскажет историю группы неудачников, которые должны пытаться работать друг с другом как команда. В центре истории окажется Елена Белова, ставшая новой Черной вдовой. Ей предстоит объединить коллектив и отправиться на опасное задание.

В главных ролях сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко и другие. Мировая премьера состоится 2 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment