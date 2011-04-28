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Вышел трейлер фильма "Жизнь Чака"

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Мировая премьера состоится 5 июня.

Кинокомпания Neon представила трейлер фильма "Жизнь Чака". Режиссером картины выступил Майк Флэнаган.

Сюжет фильма основан на новелле Стивена Кинга в трех главах из жизни обычного человека по имени Чарльз Кранц, начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.

В главных ролях сыграли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Мэттью Лиллард и другие. Мировая премьера состоится 5 июня. Картина также выйдет в российском прокате.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Формула-1".

Видео: YouTube / NEON

Теги: neon, жизнь чака, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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