Вышел трейлер фильма "Формула-1"

Мировая премьера состоится 27 июня.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма "Формула-1". Режиссером проекта выступил Джозеф Косински.

Сюжет расскажет о вымышленной гоночной команде "Апекс", которая получает восходящую звезду гонок Джошуа Пирса. Владелец команды хочет дать новичку опытного наставника и приглашает на эту должность старого друг Санни Хейса, который выступал в "Формуле-1" в 1990-х.

В главных ролях сыграли Брэд Питт, Хавьер Бардем, Демсон Идрис и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Друзья и соседи".

Видео: YouTube / Warner Bros.