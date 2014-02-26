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Вышел трейлер драмы "Друзья и соседи"

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Мировая премьера состоится 11 апреля.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер драматического сериала "Друзья и соседи". Шоуранном проекта выступил Джонатан Троппер.

Сюжет расскажет историю менеджера Эндрю Купера, в чьей жизни наступает черная полоса. На него обрушиваются измена жены, развод, потеря работы и дома. Герою предстоит стать вором, который крадет ценности из элитных домов своих бывших соседей.

В главных ролях сыграл Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Хун Ли и другие. Мировая премьера состоится 11 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Балерина".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, друзья и соседи, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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