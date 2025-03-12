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Вышел дублированный трейлер фильма "Балерина"

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Премьера в России состоится 5 июня.

Компания "Атмосфера Кино" представила дублированный трейлер фильма "Балерина", входящего во франшизу "Джон Уик". Режиссером картины выступил Лен Уайзман.

Сюжет расскажет историю балерины Евы Макарро, которая пережила в детстве смерть родителей от рук влиятельных преступников. Героиня выступает в криминальную организацию, где ее наставником становится Джон Уик, чтобы отомстить.

В главных ролях сыграли Ана де Армас, Киану Ривз, Норман Ридус и другие. Премьера в России состоится 5 июня.

Ранее A24 представила новый трейлер фильма "Смерть единорога".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: атмосфера кино, балерина, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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