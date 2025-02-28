Мировая премьера состоится 28 марта.

Студия A24 представила новый трейлер фильма "Смерть единорога". Режиссером картины сыграли Алекс Шарфман.

Сюжет расскажет историю отца и дочери, которые отправиться на выходные загород. По пути они случайно сбивают мифического скакуна. Ситуация осложняется после того, как босс, к которому они едут, решает использовать ситуацию для личной выгоды.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега и Пол Радд. Мировая премьера состоится 28 марта.

Ранее мы сообщали, что в сети появился тизер-трейлер 5-го "Шрека".

Видео: YouTube / A24