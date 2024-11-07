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В сети появился тизер-трейлер 5-го "Шрека"

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Фильм выйдет в прокат в декабре 2026 года.

В сети опубликовали тизер-трейлер 5-й части мультфильма "Шрек". К своим ролям вернутся Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи. Звездный каст новой части дополнит собой актриса Зендая, которая дала голос дочери Шрека.

Сценарий для "Шрека 5" написали Пол Фишер ("Кот в сапогах 2: Последнее желание", "Семейка Крудс") и Майкл МакКаллерс ("Босс-молокосос", "Монстры на каникулах 3") по сюжету Криса Меледандри – продюсера картины и основателя студии Illumination.

Ранее мы писали, что студия Lionsgate представила трейлер психологического фильма "Серфер" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: трейлер, шрек, шрек 5
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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