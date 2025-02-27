Вышел трейлер фильма "Серфер" с Николасом Кейджем

Мировая премьера состоится 2 мая.

Студия Lionsgate представила трейлер психологического фильма "Серфер". Режиссером картины выступил Лоркан Финнеган.

Сюжет расскажет историю мужчины, который пытается противостоять банде серферов в Австралии. Однако борьба с ними превращается для героя в настоящий сюр.

В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Джулиан Макмэхон, Николас Кассим и другие. Мировая премьера состоится 2 мая.

Ранее Netflix представил тизер боевика "Опустошение" с Томом Харди.

Видео: YouTube / RoadsideFlix