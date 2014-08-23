Вышел дублированный трейлер фильма "Чарли-Пуля" с Пирсом Броснаном

Премьера картины в онлайн-кинотеатрах состоится 15 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Чарли-Пуля". Режиссером картины выступил Филлип Нойс

Фильм расскажет историю хладнокровного киллера Чарли Свифта по прозвищу "Пуля", который работал на протяжении долгих лет на одного мафиози. После того, как герою удается избежать расправы, он намерен отомстить за своего босса. Ему будет помогать женщина по имени Марси.

В главных ролях сыграли Пирс Броснан, Морена Баккарин, Джеймс Каан и другие. Премьера картины в онлайн-кинотеатрах состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Зона интересов".

Видео: YouTube / Вольга