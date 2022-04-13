Вышел трейлер четвертой части "Кунг-фу Панды" с озвучкой Михаила Галустяна

В дубляже также приняли участие Владимир Антоник, Олег Форостенко и Александр Хотченков.

Студия Red Head Sound представила дублированный трейлер мультфильма "Кунг-фу Панда 4". К озвучиванию главного героя вернулся шоумен Михаил Галустян, чей голос звучал в предыдущих частях. В дубляже также приняли участие Владимир Антоник, Олег Форостенко и Александр Хотченков.

Сюжет продолжит историю панды по имени По, которая становится настоящим мастером кунг-фу. В новой части главному герою предстоит стать духовным лидером Долины мира. Однако ему может помешать новая злодейка в лице волшебницы, которая способная воскрешать павших от руки панды врагов.

Режиссером продолжения выступил Майк Митчелл. Мировая премьера состоится 8 марта 2024 года.

Ранее Netflix представил трейлер триллера "Кухня".

Видео: YouTube / Дмитрий Череватенко