Мировая премьера состоится 19 января 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер триллера "Кухня". Режиссером картины выступил Дэниел Калуя.

В фильме покажут события, произошедшие в альтернативной реальности. Местом действия выступил дистопичный Лондон, в котором руководит община под названием "Кухня", жители которой отказываются покидать свой дом.

В главных ролях сыграли Кейн Робинсон и Джедайя Баннерман. Мировая премьера состоится 19 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Marvel представила новый трейлер сериала "Эхо".

Видео: YouTube / Netflix