Marvel представила новый трейлер сериала "Эхо"

Премьера всех эпизодов состоится 10 января 2024 года.

Киностудия Marvel Entertainment представила новый трейлер сериала "Это". Проект выйдет с возрастным рейтингом "18+". Главным сценаристом сериала выступила Мэрион Дэйр.

Сюжет расскажет историю Майи Лопес, которая была бывшим лидером мафии Траксьют. Девушка обладает способностью копировать движения другого человека, что помогает ей побеждат в боях. Она возвращается в родной город, где ей предстоит примириться со своим прошлым и восстановить связь с индейскими корнями.

В главных ролях сыграли Алаква Кокс, Винсент Д"Онофрио, Чарли Кокс и другие. Премьера всех эпизодов состоится 10 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Кривая дорога".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment