Вышел трейлер фильма "Кривая дорога"

Мировая премьера состоится 5 января 2024 года.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "Кривая дорога". Режиссером картины выступил Джеффри Дарлинг. Эта работа стала последней для режиссера, который скончался в марте 2022 года.

Сюжет фильма основан на реальной истории, которая произошла в 1960-х годах. Дрессировщик Дэйв Питтс потерял работу на телевидении и уехал в далекое путешествие. По дороге он встретил маньяка Ларри Рейнса, в компании которого провел три дня и остался живых.

В главных ролях сыграли Закари Куинто и Джейкоб Элорди. Мировая премьера состоится 5 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп".

Видео: YouTube / Vertical