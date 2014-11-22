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Вышел трейлер фильма "Кривая дорога"

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Мировая премьера состоится 5 января 2024 года.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "Кривая дорога". Режиссером картины выступил Джеффри Дарлинг. Эта работа стала последней для режиссера, который скончался в марте 2022 года.

Сюжет фильма основан на реальной истории, которая произошла в 1960-х годах. Дрессировщик Дэйв Питтс потерял работу на телевидении и уехал в далекое путешествие. По дороге он встретил маньяка Ларри Рейнса, в компании которого провел три дня и остался живых.

В главных ролях сыграли Закари Куинто и Джейкоб Элорди. Мировая премьера состоится 5 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп".

Видео: YouTube / Vertical

Теги: vertical, кривая дорога, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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