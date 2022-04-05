Вышел дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп"

Премьера в России состоится 11 апреля 2024 года.

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила дублированный трейлер фильма "Всемирный потоп". Режиссером картины выступила Махалия Бело.

Сюжет расскажет историю молодой матери, которой предстоит выжить в разгар катастрофы. Из-за проливных дождей вода начинает разрушать города. Героиня отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного малыша.

В фильме снялись Джод Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и другие. Премьера в России состоится 11 апреля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Гражданская война".

Видео: YouTube / Exponenta Film