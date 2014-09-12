Вышел трейлер фильма "Гражданская война"

Премьера фильма состоится 26 апреля 2024 года.

Студия A24 представила трейлер фильма "Гражданская война". Режиссером проекта выступил Алекс Гарленд.

Сюжет картины расскажет об антиутопических событиях в США. В результате нападения правительственных сил на мирных жителей несколько штатов отделяются от страны. Это приводит к началу гражданской войны.

В главных ролях сыграли Кирстен Данст, Кейли Спейни, Вагнер Маура и другие. Премьера фильма состоится 26 апреля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер четвертой части мультфильма "Кунг-фу Панда".

Видео: YouTube / A24