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Вышел трейлер четвертой части мультфильма "Кунг-фу Панда"

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Мировая премьера состоится 8 марта 2024 года.

Студия DreamWorks и Universal Pictures представили первый трейлер мультфильма "Кунг-фу Панда 4". Режиссером проекта выступил Майк Митчелл.

Сюжет продолжит историю панды по имени По, которая становится настоящим мастером кунг-фу. В новой части главному герою предстоит стать духовным лидером Долины мира. Однако ему может помешать новая злодейка в лице волшебницы, которая способная воскрешать павших от руки панды врагов.

Роли озвучили Джек Блэк, Виола Дэвис, Дастин Хоффман и другие. Мировая премьера состоится 8 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер второй части "Дюны".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: кунг-фу панда 4, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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