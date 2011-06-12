Вышел трейлер четвертой части мультфильма "Кунг-фу Панда"

Мировая премьера состоится 8 марта 2024 года.

Студия DreamWorks и Universal Pictures представили первый трейлер мультфильма "Кунг-фу Панда 4". Режиссером проекта выступил Майк Митчелл.

Сюжет продолжит историю панды по имени По, которая становится настоящим мастером кунг-фу. В новой части главному герою предстоит стать духовным лидером Долины мира. Однако ему может помешать новая злодейка в лице волшебницы, которая способная воскрешать павших от руки панды врагов.

Роли озвучили Джек Блэк, Виола Дэвис, Дастин Хоффман и другие. Мировая премьера состоится 8 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер второй части "Дюны".

Видео: YouTube / Universal Pictures