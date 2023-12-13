Вышел новый трейлер второй части "Дюны"

Мировая премьера картины состоится 1 марта 2024 года.

Киностудия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер трейлер второй части "Дюны" режиссера Дэни Вильнева. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Сюжет продолжит историю Пола Атрейдеса, которому предстоит бороться за свое будущее и будущее планеты Арракис. События второй части "Дюны" развернутся сразу после финала первого фильма, вышедшего в 2021 году.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью, Лея Сейду, Остин Батлер и другие. Мировая премьера картины состоится 1 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Нечисти" с Фрейей Аллан.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures