Вышел трейлер хоррора "Нечисти" с Фрейей Аллан

Премьера в России состоится 22 февраля 2024 года.

Кинокомпания STUDIOCANAL International представила трейлер хоррора "Нечисть". Режиссером картины выступил Альберто Корредор.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Айрис, которая получила в наследство от своего отца старинный дом. В подвале здания живет ведьма, которая способна принимать облик умерших людей и говорить от их лица. Однако существо после такого "сеанса" утаскивает тех, кто пользуется его даром.

В фильме снялись Фрейя Аллен, Джереми Ирвин, Руби Баркер и другие. Премьера в России состоится 22 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер комедии "Бесстрашные летуны" с Тимоти Споллом.

Видео: YouTube / STUDIOCANAL International