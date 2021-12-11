  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:43
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел дублированный трейлер комедии "Бесстрашные летуны" с Тимоти Споллом

0 0

Премьера в онлайн-кинотеатрах состоится 22 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер комедии "Бесстрашные летуны". Режиссером картины выступил Хафстейнд Гюннар Сигюрдссон.

Сюжет расскажет историю людей, которые страдают аэрофобией и посещают специальные курсы, чтобы побороть страх. Последним этапом курса становится "испытательный" полет в сопровождении инструктора. Однако из-за непогоды они застревают в Исландии и вынуждены провести ночь в отеле

В фильме снялись Тимоти Сполл, Роб Делани, Лидия Леонард и другие. Премьера в онлайн-кинотеатрах состоится 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер военной драмы "Властелины воздуха".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: бесстрашные летуны, вольга, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии