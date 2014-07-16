На Петербург надвигаются смерчи 12 и 13 июля

Метеорологи предупреждают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области об экстремальных погодных условиях в предстоящие выходные. По данным главного синоптика города, 12 июля высока вероятность образования смерчевых вихрей, а 13 июля ожидаются шквалистый ветер, град и интенсивные ливни.
Температурный фон сохранится аномально высоким - от +28°C до +33°C. Специалисты отмечают, что опасные явления будут формироваться локально в кучево-дождевых облаках, что затрудняет точное прогнозирование их местоположения.
В начале следующей недели температурный режим несколько смягчится (+25...+30°C), однако грозовая активность и осадки сохранятся. Ранее метеорологический центр уже сообщал о предстоящей резкой смене погодных условий в регионе.
Ранее сообщалось, что в субботу погода в Ленобласти отметится жарой и ливнями.
Фото: freepik
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