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В субботу погода в Ленобласти отметится жарой и ливнями
Сегодня, 15:59
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В субботу погода в Ленобласти отметится жарой и ливнями

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Во второй половине дня в отдельных регионах нельзя исключить появление смерча.

Служба спасения предостерегает жителей Ленинградской области относительно неблагоприятной погодной обстановки, ожидающейся в субботу, 12 июля. По информации пресс-центра Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночное время температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +20...+33 градусов.

В ночное время местами вероятны короткие дожди, а кое-где возможны грозы. В дневные часы практически повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами усилится интенсивность осадков вплоть до ливня, возможен гром и градообразование. Во второй половине дня в отдельных регионах нельзя исключить появление смерча.

Направление ветра будет колебаться от северо-восточного до восточного, сила порывов составит 6-11 метров в секунду, однако при прохождении грозовых фронтов возможны резкие усиления скорости ветра до 19-24 метров в секунду.

Атмосферное давление немного возрастет.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге потеплеет до +27 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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