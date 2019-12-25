В пятницу в Петербурге потеплеет до +27 градусов

Северо-восточный ветер сохранит умеренную скорость — 4–9 м/с.

Утро в Петербурге начнется под влиянием отходящего на север атмосферного фронта, однако днем город окажется в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Прибалтикой. Это приведет к появлению просветов в облаках и постепенному их рассеиванию, а кратковременные осадки возможны лишь утром, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон значительно повысится, достигнув значений на 10–12 градусов выше, чем накануне. Ожидается, что воздух прогреется до +25...+27°C, в Ленинградской области температура составит +22...+27°C, местами на юго-востоке региона возможно повышение до +31°C.

Северо-восточный ветер сохранит умеренную скорость — 4–9 м/с. Показатели атмосферного давления останутся близкими к норме, варьируясь вокруг отметки 760 мм рт. ст.

В предстоящую субботу осадков не ожидается, погода будет комфортной: ночью температура опустится до +19...+21°C, днем воздух прогреется до +28...+30°C.

Фото: Piter.TV