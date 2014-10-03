С начала года в Петербурге выписано свыше 400 штрафов за рекламу экскурсий по крышам

Штраф для физлиц за такое нарушение составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Летом центр Петербурга заполняется незаконными объявлениями с предложением экскурсий по крышам. Городской комитет по вопросам законности и правопорядка оштрафовал свыше 400 раз физических лиц на 1,5 млн рублей за шесть месяцев 2025 года, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Штраф для физлиц за такое нарушение составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Однако несвоевременное удаление объявлений тоже является нарушением для ответственных за содержание зданий, ограждений, дорожных знаков и других конструкций.

Инспекторы ГАТИ ведут ежедневный контроль, помогая мерами профилактики дорожным службам, производителям работ, собственникам зданий и ответственным за содержание объектов быстрее реагировать на расклейку и делать наш город чище. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: свыше 2,9 тыс. постановлений составлены по материалам с нейросетевых комплексов ГАТИ.

Фото: Piter.TV