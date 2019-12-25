Свыше 2900 постановлений составлены по материалам с нейросетевых комплексов ГАТИ

Использование технологий позволило увеличить эффективность проверок: теперь за сутки контролируются более 2500 объектов инфраструктуры, что в 55 раз больше, чем раньше.

В Санкт-Петербурге сегодня функционируют восемь специальных мобильных комплексов на основе нейронных сетей, которые оперативно фиксируют нарушения различных типов, сообщает Государственная административно-техническая инспекция региона.

Использование технологий позволило увеличить эффективность проверок: теперь за сутки контролируются более 2500 объектов инфраструктуры, что в 55 раз больше, чем раньше. Инспекции отмечают, что проверка такого объёма объектов традиционным способом потребовала бы привлечения около 500 специалистов, затраты на работу которых за два года превысили бы 700 миллионов рублей.

Комплексами уже обработаны и зарегистрированы свыше 2900 постановлений по правонарушениям, а порядка 16 тысяч зафиксированных нарушений направлены на принятие соответствующих мер.

Государственную инспекцию признали образцом эффективной организации на федеральном уровне, и её методы контроля планируют внедрить в других субъектах Российской Федерации.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ выдала разрешение на проведение "Дня Петропавловской крепости" 12 июля.

Фото: ГАТИ Петербурга