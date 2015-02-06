С 2026 года в Петербурге введут плановую замену лифтов

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В Санкт-Петербурге реализуется масштабная программа обновления лифтового парка. В текущем году планируется заменить 1 434 единицы оборудования, на данный момент уже модернизировано более тысячи кабин. Как сообщил председатель жилищного комитета Денис Удод, с 2026 года город перейдёт на систему плановой замены лифтов, что позволит полностью исключить использование устаревших моделей.

Все новые лифты производятся российскими и белорусскими предприятиями, что обеспечивает оперативное техническое обслуживание и доступность комплектующих. Знаковым событием стало открытие в Колпинском районе совместного производственного цеха, который позволит локализовать весь цикл - от проектирования до сборки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Программа капремонта включает не только замену самих лифтов, но и модернизацию шахт, машинных помещений, а также установку современных систем безопасности и диспетчеризации.

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Фото: Piter.tv