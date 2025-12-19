Фасовщик упал в шахту лифта на производстве в Петербурге

Несчастный случай на Курляндской улице закончился госпитализацией.

На одном из предприятий Санкт-Петербурга фасовщик получил травмы после падения в шахту лифта, по факту происшествия начата проверка.

Несчастный случай произошёл во вторник, 27 января, на Курляндской улице в Санкт-Петербурге. Работник, выполнявший фасовку коробок у индивидуального предпринимателя, упал в лифтовую шахту с высоты около шести метров. Пострадавшим оказался мужчина 2000 года рождения. После падения его доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Об этом сообщила заместитель руководителя Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Ольга Казанская.

По предварительной информации, на месте происшествия отсутствовали защитные и сигнальные ограждения. Работник переносил коробки в условиях недостаточного освещения, зашёл в лифтовую кабину и оказался в пролёте шахты.

Уточняется, что лифт оборудован магнитной системой, при которой двери должны быть заблокированы, если кабина не находится на уровне этажа. По какой причине система не сработала, устанавливается.

Фото: пресс-служба Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции