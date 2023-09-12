В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как защищать лапы питомцев зимой

Химические кристаллы, соль и песок могут вызывать у собак раздражение, сухость и даже ожоги.

Улицы, посыпанные реагентами, – это безопасность для человека, но настоящая проверка для лап питомцев. Химические кристаллы, соль и песок могут вызывать у собак раздражение, сухость и даже ожоги, напомнили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

После прогулки рекомендуется мыть не только лапы, но и животик, поскольку там тоже могут оседать вредные частицы. По возможности выбирайте для выгула парки, лесопарковые зоны и дворы. Отличный барьер от агрессивной среды и холода – специальная обувь для четвероногих.

Перед выходом нанесите на подушечки защитный воск или крем – они создадут водоотталкивающую пленку. Пресс-служба Роспотребнадзора

Ранее на Piter.TV: в Петербурге собачников оштрафовали на 54 тыс. рублей за новые правила выгула.

Фото: pxhere