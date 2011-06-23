В Петербурге собачников оштрафовали на 54 тысячи за новые правила выгула

Рейды по выгулу собак принесли первые штрафы.

Почти за месяц действия новых правил выгула собак в Санкт-Петербурге нарушителям выписали штрафы на общую сумму 54 тысячи рублей. С 20 ноября профильные службы оформили 24 постановления об административных правонарушениях. Об этом сообщил КП-Петербург.

Новые требования к содержанию и выгулу собак вступили в силу 20 ноября. Они предусматривают обязательное использование поводка для всех собак в общественных местах, а также намордника для животных ростом выше 40 сантиметров в холке. За выгул без поводка предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, за отсутствие намордника — до 5 тысяч рублей.

Первый рейд после введения правил состоялся 21 ноября. В ходе проверки были зафиксированы нарушения, в том числе выгул крупной собаки без намордника и нахождение маленькой собаки без поводка. Как пояснили в комитете, незнание новых требований не освобождает владельцев от ответственности.

По данным ведомства, постановления оформлялись непосредственно на месте выявления нарушений. Контроль за соблюдением правил осуществляют Комитет по вопросам законности, районные администрации и муниципальные органы. Учет пород собак при вынесении штрафов не ведется.

Ранее Петербург поддержал увеличение штрафов за нападения собак на людей.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)