Петербург поддержал увеличение штрафов за нападения собак на людей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало федеральную инициативу об ужесточении ответственности за нападения собак на людей. Вопрос обсудили на заседании комиссии по экологии. Законопроект, внесённый депутатами Государственной думы, предусматривает увеличение штрафов для физических лиц с нынешних 10–30 тысяч рублей до 25–50 тысяч рублей. Кроме того, срок рассмотрения административных материалов предлагается продлить с двух месяцев до одного года.

Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь представил данные, согласно которым в 2024 году от укусов собак пострадали 5462 человека, включая 1187 детей.

По информации Управления ветеринарии, в 2024 году к ответственности привлекли только четырёх владельцев. Из 50 материалов, поступивших из полиции, большинство было отклонено из-за истечения сроков рассмотрения.

По словам Рябоконя, двухмесячный срок для рассмотрения таких дел явно недостаточен, что приводит к отсутствию наказания недобросовестных владельцев и затрудняет защиту пострадавших.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)