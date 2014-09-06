Енотовидные собаки в Нижне-Свирском заповеднике устроили пристальный контроль качества фотоловушки

Любопытные носы обнюхали новинку, установленную для наблюдения за дикой природой.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника поделились забавным эпизодом из жизни лесных обитателей: енотовидные собаки устроили проверку новой фотоловушки, установленной для наблюдения за дикой природой. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале заповедника, видно, как животные тщательно обнюхивают устройство со всех сторон.

Фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике под прицелом любопытных носов. Когда в лесу появляется что-то новое, енотовидные собаки просто обязаны все обнюхать. Контроль пройден! Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника

Енотовидные собаки, обитающие в заповеднике, ведут преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, а день проводят в убежищах. Эти животные, относящиеся к семейству псовых, уникальны тем, что являются единственными представителями своего семейства, впадающими в зимнюю спячку. Обычно они живут парами или небольшими семейными группами, каждая из которых имеет свою охотничью территорию.

После тщательной инспекции фотоловушка была "одобрена" к работе и продолжает фиксировать жизнь заповедника. Установка таких устройств позволяет ученым наблюдать за поведением животных в естественной среде, не беспокоя их.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Яблоновском саду Петербурга заметили резвых черноголовых щеглов.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник (n_svirsky)