В Яблоновском саду Петербурга заметили резвых черноголовых щеглов

Биолог Павел Глазков рассказал о птицах с тропической внешностью, которые зимуют в городе.

В Яблоновском саду Санкт-Петербурга орнитологи заметили стайку черноголовых щеглов — одних из самых ярких пестрых птиц, обитающих в городской черте. Как сообщил биолог и автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков в своем Telegram-канале, этих пернатых отличает щегольский вид с гармоничным сочетанием красного, белого, черного, желтого и каштанового цветов в оперении.

Красный цвет образует на голове птицы яркую маску, а черная шапочка дала видовое название — черноголовый щегол. По словам специалиста, самцы и самки внешне не отличаются друг от друга. Щеглы живут в Петербурге и области круглый год, но становятся особенно заметны поздней осенью, когда сбиваются в стайки и прилетают в парки и скверы в поисках своего излюбленного лакомства — семян репейника.

В холодное время года эти птицы с удовольствием посещают кормушки, где предпочитают лакомиться семечками подсолнечника. Орнитолог отметил, что благодаря яркому оперению щеглы создают впечатление тропических птиц, неожиданно появившихся в северном городе.

ВИдео: Telegram / Каждой твари по паре