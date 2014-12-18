Индийские калао в Ленинградском зоопарке раскрыли тайну коробки с угощением

Птицы Шанти и Кора прошли испытание интеллектом в зоопарке Петербурга.

В Ленинградском зоопарке сотрудники подготовили для пары больших индийских калао испытание в виде простой коробки, превращенной в головоломку. Внутрь положили любимое угощение птиц — зофобасов, завернутых в крафтовую бумагу для усложнения задачи. Видео с экспериментом опубликовал telegram-канал учреждения 21 ноября.

Первой к коробке подошла Шанти, которая отличается активным поведением. Она тщательно осмотрела предмет, несколько раз попыталась его открыть и в итоге справилась с задачей. После этого птица съела угощение.

Кора поначалу наблюдала за действиями напарницы со стороны. Когда сотрудников рядом не было, обе птицы продолжили исследование коробки вместе. Как отмечается в сообщении зоопарка, калао охотно делились найденными лакомствами и проявили интерес к совместному поиску корма.

Ранее на Piter.TV: в зоопарке рассказали, как охотится крокодил Тотоша.

Фото: Ленинградский зоопарк