В Нижне-Свирский заповедник прилетели первые птицы

Некоторые виды используют заповедник как место для кратковременного отдыха во время длительного перелёта, в то время как другие сразу занимают гнездовые участки и остаются на всё лето.

В Нижне-Свирском заповеднике зафиксировали возвращение первых перелётных птиц, которые прилетели в Ленинградскую область после зимовки в тёплых регионах. По данным сотрудников особо охраняемой природной территории, пернатые возвращаются из Африки, Средиземноморья и Южной Азии.

Некоторые виды используют заповедник как место для кратковременного отдыха во время длительного перелёта, в то время как другие сразу занимают гнездовые участки и остаются на всё лето. К настоящему моменту уже были замечены речная крачка, скопа, чомга, вертишейка, деревенская ласточка и мухоловка-пеструшка. Каждый из этих видов преодолел тысячи километров, чтобы вернуться к местам своего гнездования.

В заповеднике отметили, что впереди ожидается прибытие новых видов птиц.

Ранее жителям Ленобласти объяснили, чем опасна помощь здоровому ежу.

Фото: Пресс-служба Нижне-Свирского заповедника (Вера Рыженкова)