В Ленобласти пара енотовидных собак скоро станет родителями

Со дня на день пара енотовидных собак из Всеволожского района Ленинградской области обзаведется потомством. Эти преданные семьянины не расстаются ни на минуту, рассказал известный биолог Павел Глазков 15 мая.

У каждой семейной пары в лесу есть свой индивидуальный участок. Они метят его, чтобы по запаху соплеменники понимали, что территория занята. Животные стараются избегать конфликтов.

Ну а если кто-то вдруг нарушил правила, то ему доходчиво объяснят, как себя вести. Павел Глазков, биолог

Родина енотовидных собак – Дальний Восток, в наш регион их завозили специально в первой половине XX века. В настоящее время численность зверьков составляет свыше 6 тыс. особей.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)