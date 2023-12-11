В Петербурге в 2024 году планируется заменить более 2600 лифтов

В 2025 году заменят еще около 1500 лифтов.

К концу 2024 года в Петербурге должно быть заменено более 2600 лифтов в 600 домах. На сегодня завершены или находятся в высокой степени готовности работы по замене двух тысяч лифтов, рассказали в Смольном.

Работы по замене лифтов ведутся круглый год и не зависят от погодных условий. На замену устаревшим подъёмникам приходит оборудование отечественного и белорусского производства, в том числе компании "Невский лифт", где оно производится на основе кооперации с компанией "Могилевлифтмаш".

Дополнительно каждый лифт оснащается удобствами для людей с особыми потребностями – звуковым сопровождением и шрифтом Брайля на кнопках.

В 2025 году кампания по замене лифтов продолжится. В бюджете Петербурга на это выделена субсидия Фонду капремонта в размере 5 млрд рублей. Заменено будет еще около 1500 лифтов.

Фото: Piter.tv