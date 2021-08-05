В Петербурге одновременно меняют 651 лифт по программе капремонта

На данный момент активная фаза ремонта идет сразу на 651 единице оборудования в 220 многоквартирных домах.

В Петербурге продолжается системная модернизация вертикального транспорта в жилом фонде. Как сообщает Жилищный комитет города в своем канале в мессенджере МАКС, работы по замене лифтов ведутся круглый год, что позволяет не снижать темпы обновления.

На данный момент активная фаза ремонта идет сразу на 651 единице оборудования в 220 многоквартирных домах. Специалисты демонтируют устаревшие механизмы и устанавливают современные энергоэффективные модели с продвинутыми системами безопасности. Параллельно проводится реконструкция шахт и машинных помещений для обеспечения бесперебойной работы новой техники.

С момента старта активной фазы программы в 2014 году в Северной столице уже заменили свыше 16 тысяч подъемников. Обновление лифтового фонда проходит под строгим контролем профильного ведомства и реализуется за счет средств краткосрочного плана капремонта, бюджет которого на 2026 год составляет 33,8 млрд рублей.

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