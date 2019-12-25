На Октябрьской набережной открылся крупнейший в СНГ электрозарядный хаб "Правобережный"

Для комфорта водителей оборудованы круглосуточные теплые зоны ожидания с доступом к Wi-Fi и вендинговым аппаратам, а также парикмахерская.

В среду, 2 сентября, на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга состоялось открытие многофункционального электрозарядного хаба "Правобережный". В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и члены городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На единой площадке разместились 22 зарядные станции с общим количеством 80 портов мощностью от 160 до 240 кВт. По оценке Александра Беглова, объект не имеет аналогов по масштабу в России и странах СНГ. Комплекс рассчитан на обслуживание до 1,1 тысячи транспортных средств в сутки, включая электробусы, автомобили каршеринга, коммунальную и крупногабаритную технику. Для каждой категории предусмотрены отдельные зоны зарядки.

Для комфорта водителей оборудованы круглосуточные теплые зоны ожидания с доступом к Wi-Fi и вендинговым аппаратам, а также парикмахерская. Безопасность территории обеспечивают системы видеонаблюдения и дежурный персонал.

Хаб "Правобережный" стал пятым подобным объектом в городе. Ранее масштабные зарядные комплексы были открыты на дороге к Турухтанным островам, Кондратьевском проспекте, Кременчугской улице и улице Ольги Берггольц. На данный момент парк экологичного транспорта в Петербурге насчитывает более 7 тысяч электромобилей и свыше 15 тысяч гибридов, для которых к началу осени работало около 500 станций.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявили тендеры на строительство развязки ШМСД с улицей Коммуны.

Фото: Правительство Петербурга